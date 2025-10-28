Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız oluşturuldu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

Atakum Yelken Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, teknelerle Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taşındı. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle ay ve yıldız şeklinde konumlandı.

Koreografide yer alan dalgıçlar, denizin ortasında Türk bayrağı açtı.

Sahil boyunca toplanan vatandaşlar, etkinliği alkışlarla izledi.

Atakum Yelken Spor Kulübü Başkanı Serpil Tataroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tataroğlu, "Meşalelerle, Türk bayraklarıyla, halkımıza coşkumuzu marşlarımızla vermek için çabaladık. Denizimizde Türk bayrağını ve dernek bayrağımızı görsel olarak sunduk. Böyle bir coşkuyu hep birlikte kutlamak bizi mutlu etti. Samsun halkına bir şeyler katabildiysek, bu bizi daha da onurlandıracaktır." dedi.