Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız oluşturuldu

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

        Atakum Yelken Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, teknelerle Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taşındı. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle ay ve yıldız şeklinde konumlandı.

        Koreografide yer alan dalgıçlar, denizin ortasında Türk bayrağı açtı.

        Sahil boyunca toplanan vatandaşlar, etkinliği alkışlarla izledi.

        Atakum Yelken Spor Kulübü Başkanı Serpil Tataroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Tataroğlu, "Meşalelerle, Türk bayraklarıyla, halkımıza coşkumuzu marşlarımızla vermek için çabaladık. Denizimizde Türk bayrağını ve dernek bayrağımızı görsel olarak sunduk. Böyle bir coşkuyu hep birlikte kutlamak bizi mutlu etti. Samsun halkına bir şeyler katabildiysek, bu bizi daha da onurlandıracaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'

        Benzer Haberler

        MHP Havza İlçe Başkanlığı "Hayırlı günler komşum" ziyaretlerine devam ediyo...
        MHP Havza İlçe Başkanlığı "Hayırlı günler komşum" ziyaretlerine devam ediyo...
        Alaçam'da 10 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu
        Alaçam'da 10 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu
        İstiklal Ticaret Lisesi öğrencilerinden Anadolu Ajansına ziyaret
        İstiklal Ticaret Lisesi öğrencilerinden Anadolu Ajansına ziyaret
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1
        "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi Projesi"nin ilk etabı düzenlenen törenle başla...
        "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi Projesi"nin ilk etabı düzenlenen törenle başla...