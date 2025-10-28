Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.
Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı nedeniyle Kaymakamlık, İlçe Garnizon Komutanlığı ve Çarşamba Belediyesi çelenkleri sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törene, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
