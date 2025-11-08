Habertürk
        Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Giriş: 08.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:07
        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        O.T. (38) yönetimindeki 55 JZ 040 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi'nde bariyere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

