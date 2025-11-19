Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli F.A. (45) ve A.M'nin (24) üstünde ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda, 6,74 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet sentetik uyuşturucu katkılı sigara, 868 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.