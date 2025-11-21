Samsun'da "Narko Alan" uygulamasında 1 kişi yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında 1 kişi yakalandı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan "Narko Alan" uygulamasında, 128 kişi sorgulandı, 61 araç kontrol edildi.
Uygulamada, kurusıkı tabanca, 21 adet sentetik ecza hapı ve bıçak ele geçirildi.
Yakalanan 1 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Ekiplerce, 2 araca toplam 39 bin 521 lira trafik cezası uygulanan denetimde, 2 kişiye toplam 14 bin 930 lira idari para cezası kesildi.
