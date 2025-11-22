Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hamsinin göçünü erken tamamlamasına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:43
        Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsi soğuk sulara yöneldi
        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hamsinin göçünü erken tamamlamasına yol açtı.

        Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, sezonun iyi başladığını ancak balığın değer görmediğini söyledi.

        Avlanmanın fazla olması nedeniyle şoklama tesislerinin ve buzhanelerin tamamen dolduğunu, buzhanelerde 3-4 aylık ihtiyacı karşılayacak stok bulunduğunu anlatan Malkoç, Doğu Karadeniz'de özellikle Hopa açıklarında günlük 6-7 bin ton balık avlandığını ancak bölgenin uzaklığı nedeniyle bu bolluğun piyasaya yansımadığını dile getirdi.

        Malkoç, hamsideki bolluğun fiyatının düşük kalmasına neden olduğunu, bu durumun da hem balıkçıyı hem de esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti.

        Sinop ve Zonguldak hattı dışındaki bölgelerde sıcaklık nedeniyle balığın kıyıya yanaşmadığını aktaran Malkoç, "9-10 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığı şu an 17-18 derece. Deniz suyu sıcaklığı düşmediği için hamsi de daha soğuk sulara hızla göç ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

