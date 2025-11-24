Samsunspor, Breidablik maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmana sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka ve Afonso Sousa katılmadı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü dar alanda pas ve 4'e 4 maç ile tamamladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuları ise fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaptı.

