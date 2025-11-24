Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsunspor, Breidablik maçının hazırlıklarına başladı

        UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:09
        Samsunspor, Breidablik maçının hazırlıklarına başladı
        UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına başladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü dar alanda pas ve 4'e 4 maç ile tamamladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuları ise fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaptı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka ve Afonso Sousa katılmadı.

        Kırmızı-beyazlı takım Breidablik maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

