Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Üretim kapasitesi artırılan Samsun Gıda OSB ihracatla ekonomiye katkı sağlıyor

        Üretim kapasitesi artırılan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nden (Gıda OSB) 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üretim kapasitesi artırılan Samsun Gıda OSB ihracatla ekonomiye katkı sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üretim kapasitesi artırılan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nden (Gıda OSB) 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bilim, sanayi ve teknolojinin gücüyle kalkınmaya devam ettiği bildirildi.

        Gıda OSB'nin üretim kapasitesini artırarak ekonomiye katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, "Çarşamba Havalimanı'na ve Yeşilyurt Limanı'na 5 kilometre mesafede, D010 kara yolu üzerinde ulaşım imkanları açısından oldukça avantajlı konuma sahip olan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi, toplam 674 bin 26 metrekarelik alan üzerinde kuruludur. 428 bin 378 metrekare büyüklüğünde toplam 34 sanayi parselinin 32'si tahsisli durumdadır." bilgisi verildi.

        Tahsisli parsellerin 22'sinin iş yeri açma çalışma ruhsatını aldığı aktarılan açıklamada, 8 parselde inşaatların devam ettiği, 2 parselin ise proje aşamasında olduğu kaydedildi.

        Gıda OSB'nin doluluk oranının yüzde 92 olarak belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gıda OSB'de Agroglobal Tarım Ürünleri, Baha Tarımsal Faaliyetler, Botafarma Sağlık Ürünleri, Elvan Baharat Gıda, Erçal Fındık Otomotiv, Erim İlaç Kozmetik ve Gıda, Karadeniz Süt ve Süt Ürünleri, Krcpack Ambalaj, Mercan Beton İnşaat, Mert Bereket Gıda, Mert ve Merve Gıda, Mutena Gıda Tarım Hayvancılık, Ofis Yem Gıda, Pro Yem, Seyhanlar Gıda, Söke Değirmencilik, Sürsan Su Ürünleri, Temel Çamlıdağ Gıda, Tomar Süt ve Süt Ürünleri, Ulusoy Un, Unsan Un, Zaimoğlu Gıda Tarım Ürünleri, Serdar Ambalaj, Algan Yemekçilik, Tadal Unlu Mamulleri ve Naturel Agro Gıda olmak üzere 26 firmada toplam 1400 kişi istihdam edilmektedir. Her sene İSO tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçlarına göre İSO 500'de ve İSO İkinci 500'de yer alan firmalarıyla şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. OSB'deki firmalardan 100'den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        Alaçam'da ödüllü baba-oğul sabah namazı buluşması gerçekleştirildi
        Alaçam'da ödüllü baba-oğul sabah namazı buluşması gerçekleştirildi
        Ladik'te Gazze'ye destek programı düzenlendi
        Ladik'te Gazze'ye destek programı düzenlendi
        Samsun Gıda OSB'den 100'ün üzerinde ülkeye ihracat
        Samsun Gıda OSB'den 100'ün üzerinde ülkeye ihracat
        Terme'nin iki yakası yeni bulvar ve köprüyle birleşiyor Fenk ve Yenimahalle...
        Terme'nin iki yakası yeni bulvar ve köprüyle birleşiyor Fenk ve Yenimahalle...
        Mahalleli tepkisi sonuç verdi: Baz istasyonu kaldırıldı
        Mahalleli tepkisi sonuç verdi: Baz istasyonu kaldırıldı
        Prof. Dr. Yılmaz: Samsun-Çarşamba demir yolu, Atatürk'ün mirası olarak koru...
        Prof. Dr. Yılmaz: Samsun-Çarşamba demir yolu, Atatürk'ün mirası olarak koru...