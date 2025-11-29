Üretim kapasitesi artırılan Samsun Gıda OSB ihracatla ekonomiye katkı sağlıyor

Üretim kapasitesi artırılan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nden (Gıda OSB) 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bilim, sanayi ve teknolojinin gücüyle kalkınmaya devam ettiği bildirildi.

Gıda OSB'nin üretim kapasitesini artırarak ekonomiye katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, "Çarşamba Havalimanı'na ve Yeşilyurt Limanı'na 5 kilometre mesafede, D010 kara yolu üzerinde ulaşım imkanları açısından oldukça avantajlı konuma sahip olan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi, toplam 674 bin 26 metrekarelik alan üzerinde kuruludur. 428 bin 378 metrekare büyüklüğünde toplam 34 sanayi parselinin 32'si tahsisli durumdadır." bilgisi verildi.

Tahsisli parsellerin 22'sinin iş yeri açma çalışma ruhsatını aldığı aktarılan açıklamada, 8 parselde inşaatların devam ettiği, 2 parselin ise proje aşamasında olduğu kaydedildi.

Gıda OSB'nin doluluk oranının yüzde 92 olarak belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda OSB'de Agroglobal Tarım Ürünleri, Baha Tarımsal Faaliyetler, Botafarma Sağlık Ürünleri, Elvan Baharat Gıda, Erçal Fındık Otomotiv, Erim İlaç Kozmetik ve Gıda, Karadeniz Süt ve Süt Ürünleri, Krcpack Ambalaj, Mercan Beton İnşaat, Mert Bereket Gıda, Mert ve Merve Gıda, Mutena Gıda Tarım Hayvancılık, Ofis Yem Gıda, Pro Yem, Seyhanlar Gıda, Söke Değirmencilik, Sürsan Su Ürünleri, Temel Çamlıdağ Gıda, Tomar Süt ve Süt Ürünleri, Ulusoy Un, Unsan Un, Zaimoğlu Gıda Tarım Ürünleri, Serdar Ambalaj, Algan Yemekçilik, Tadal Unlu Mamulleri ve Naturel Agro Gıda olmak üzere 26 firmada toplam 1400 kişi istihdam edilmektedir. Her sene İSO tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçlarına göre İSO 500'de ve İSO İkinci 500'de yer alan firmalarıyla şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. OSB'deki firmalardan 100'den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır."