        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:28 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:28
        Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

        İdmana ısınma ve dinamik hareketler ile başlayan futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

        Antrenmana sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka katılmadı.

        Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

