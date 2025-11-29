Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmana ısınma ve dinamik hareketler ile başlayan futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

