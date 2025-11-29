Habertürk
        Samsun'da 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        29.11.2025 - 14:53
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada, 10 bin 136 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, ruhsatsız av tüfeği ile gümrük kaçağı 93 saat ve 40 gözlük ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

