        Samsun Haberleri

        Samsunlu şehit Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:39
        Samsunlu şehit Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi
        Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi.

        Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, Samsun'da bir hastanede doğum yaptı. Bebeğe "Gökçe" adı verildi.

        Şehidin babası İsa Altıok sosyal medya hesabından torununu kucağına aldığı bir fotoğrafla "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban." mesajını paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

