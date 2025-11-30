Samsunlu şehit Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi

Şehidin babası İsa Altıok sosyal medya hesabından torununu kucağına aldığı bir fotoğrafla "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban." mesajını paylaştı.

Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, Samsun'da bir hastanede doğum yaptı. Bebeğe "Gökçe" adı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.