Samsun'da bir binanın çatı katında uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekipler bir istihbaratı değerlendirerek, bir binanın çatı katına operasyon gerçekleştirdi. Çatı katında yapılan aramada 733,41 gram sentetik uyuşturucu, 150 mililitre sentetik uyuşturucu elde etmeye yarayan sıvı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

