Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı, olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta K.Y. (20) ve Y.İ.C. (18), aralarında husumet bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan K.Y. (20) ve Y.İ.C. (18) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan K.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırıda vitrin camına kurşun isabet eden bir iş yeri de hasar gördü.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin olay yerine motosikletlerle geldikleri belirlendi.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ile B.S. (15) gözaltına alındı.
