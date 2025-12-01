Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ormanda sincaplar için köprü yaptılar

        Samsun'un Terme ilçesinde ormanda ağaçlar arasına sincaplar için köprü yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanda sincaplar için köprü yaptılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde ormanda ağaçlar arasına sincaplar için köprü yerleştirildi.

        Terme Belediyesi, Hüseyin Tekin Kent Ormanı'ndaki sincapların hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti.

        Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, doğal yapıyla uyumlu halat ve ahşap köprüler Kent Ormanı'ndaki ağaçlara monte edildi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nın çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan önemli bir ekolojik alan olduğunu belirtti.

        Uygulama sayesinde sincapların ağaçtan ağaca güvenle hareket etmesini amaçladıklarına işaret eden Kul, şu bilgileri verdi:

        "Terme Belediyesi olarak yalnızca insanların kullanımına yönelik değil aynı zamanda yaban hayatının ihtiyaçlarını da gözeten çalışmalar yürütüyoruz. Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nda yoğun şekilde gözlemlediğimiz sincapların güvenli hareket edebilmesi için köprü uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede hem hayvanların yaşamını kolaylaştırmayı hem de doğal dengeyi korumayı hedefliyoruz. Doğa hepimizin ortak yaşam alanı. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        OMÜ Tıp Fakültesi'nin 1990 mezunları 35 yıl sonra aynı amfide buluştu
        OMÜ Tıp Fakültesi'nin 1990 mezunları 35 yıl sonra aynı amfide buluştu
        Samsun Büyükşehir otobüs filosunun yüzde 25 artırdı
        Samsun Büyükşehir otobüs filosunun yüzde 25 artırdı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
        "Gizlemek ve utanmak hastalığı azaltmıyor"
        "Gizlemek ve utanmak hastalığı azaltmıyor"
        Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 1'i kadın 2 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 1'i kadın 2 gözaltı
        Batı ve Doğu Çevre Yolu ile Samsun'da trafik rahatlayacak Samsun'da şehir i...
        Batı ve Doğu Çevre Yolu ile Samsun'da trafik rahatlayacak Samsun'da şehir i...