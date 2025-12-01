Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Makouta, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang
Gol: Dk. 15 Musaba (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Kılınç, Dk. Dk. 44 Eyüp Aydın (Samsunspor)
SAMSUN
