Samsun'da Yeşilay Gönüllülük Haftası Etkinlikleri başladı
Samsun'un Asarcık ilçesinde Samsun Genç Yeşilay Gönüllüleri, ortaokul öğrencileriyle "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında bir araya geldi.
Koşaca Cumhuriyet Ortaokulu, 5-A, 6-A, 7-A ve 8-A sınıfı öğrencilerine Yeşilay tanıtılırken, pasif içiciliğin zararları ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturuldu.
Öğrenciler, sağlıklı yaşamın önemi hakkında düzenlenen eğlenceli aktivitelerle bilgilendirildi.
Yeşilay’ın önleyici ve koruyucu hizmetleri doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan projeyle, çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları hedefleniyor.
Samsun Genç Yeşilay Gönüllüleri, etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarında rol model olmasını da sağlamayı amaçlıyor.
Etkinlik, öğrencilerin ilgisi ve enerjisiyle tamamlandı.
Projenin her yıl tekrarlanarak devam edeceği bildirildi.
