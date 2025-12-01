Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Yeşilay Gönüllülük Haftası Etkinlikleri başladı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde Samsun Genç Yeşilay Gönüllüleri, ortaokul öğrencileriyle "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Yeşilay Gönüllülük Haftası Etkinlikleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Asarcık ilçesinde Samsun Genç Yeşilay Gönüllüleri, ortaokul öğrencileriyle "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında bir araya geldi.

        Koşaca Cumhuriyet Ortaokulu, 5-A, 6-A, 7-A ve 8-A sınıfı öğrencilerine Yeşilay tanıtılırken, pasif içiciliğin zararları ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturuldu.

        Öğrenciler, sağlıklı yaşamın önemi hakkında düzenlenen eğlenceli aktivitelerle bilgilendirildi.

        Yeşilay’ın önleyici ve koruyucu hizmetleri doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan projeyle, çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları hedefleniyor.

        Samsun Genç Yeşilay Gönüllüleri, etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarında rol model olmasını da sağlamayı amaçlıyor.

        Etkinlik, öğrencilerin ilgisi ve enerjisiyle tamamlandı.

        Projenin her yıl tekrarlanarak devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Polis memuru, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Polis memuru, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Başkan Sandıkçı: "Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konu"
        Başkan Sandıkçı: "Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konu"
        ANDA Kocadağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
        ANDA Kocadağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
        Ormanda sincaplar için köprü yaptılar
        Ormanda sincaplar için köprü yaptılar
        OMÜ Tıp Fakültesi'nin 1990 mezunları 35 yıl sonra aynı amfide buluştu
        OMÜ Tıp Fakültesi'nin 1990 mezunları 35 yıl sonra aynı amfide buluştu
        Samsun Büyükşehir otobüs filosunun yüzde 25 artırdı
        Samsun Büyükşehir otobüs filosunun yüzde 25 artırdı