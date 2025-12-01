Samsun'da Yeşilay Gönüllülük Haftası Etkinlikleri başladı

Yeşilay’ın önleyici ve koruyucu hizmetleri doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan projeyle, çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Koşaca Cumhuriyet Ortaokulu, 5-A, 6-A, 7-A ve 8-A sınıfı öğrencilerine Yeşilay tanıtılırken, pasif içiciliğin zararları ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturuldu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Samsun Genç Yeşilay Gönüllüleri, ortaokul öğrencileriyle "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında bir araya geldi.

