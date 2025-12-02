Vezirköprü'de öğrencilerin gözünden fotoğraf sergisi açıldı

Törende dereceye giren öğrenciler Selim Kayra Zengin, İsmail Yasin Şen, Betül Turan, Eray Kartal ve Yunus Emre Albayrak'a belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

