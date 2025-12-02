Habertürk
        Vezirköprü'de öğrencilerin gözünden fotoğraf sergisi açıldı

        Vezirköprü'de öğrencilerin gözünden fotoğraf sergisi açıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Mehmet Paşa İlkokulu öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Benim Gözümden Vezirköprü" temalı sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:50
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Mehmet Paşa İlkokulu öğrencilerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Benim Gözümden Vezirköprü" temalı sergisi açıldı.

        Okul bahçesinde düzenlenen törende Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

        Protokol üyeleri ve öğrencilerin birlikte kestiği kurdeleyle sergi ziyarete açıldı.

        Açılışın ardından, fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere belge ve hediyeleri takdim edildi.

        Törende dereceye giren öğrenciler Selim Kayra Zengin, İsmail Yasin Şen, Betül Turan, Eray Kartal ve Yunus Emre Albayrak'a belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Ödül töreninin ardından Kaymakam Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

