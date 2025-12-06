Yazar Alişan Kapaklıkaya Vezirköprü'de konferans verdi

Konferansa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Çocukların geçmişe göre daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Kapaklıkaya, ilgi ve sevginin eksikliği halinde teknolojik ve fiziksel olanakların çocuk gelişimine katkı sağlamayacağını vurguladı.

