        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:25
        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 52 EP 621 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde V.Ç. yönetimindeki 55 RK 117 plakalı tır ile yol kenarında park halinde bulunan 55 ACV 830 plakalı minibüse çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan K.A, 112 Acil SAğlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

