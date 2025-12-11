Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 52 EP 621 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde V.Ç. yönetimindeki 55 RK 117 plakalı tır ile yol kenarında park halinde bulunan 55 ACV 830 plakalı minibüse çarptı.

