Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda kar etkili oldu
Samsun'un Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan, 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Zaman zaman etkisini artıran kar, görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu.
Dürtmen Dağı'nda karla kaplanan ormanlık alanlar ve zirve bölgesi, dronla görüntülendi.
