        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Teknopark çok yönlü hangarlarıyla AR-GE firmalarına geniş ve esnek çalışma imkanı sunuyor

        Samsun Teknopark bünyesinde yer alan hangar alanları, büyüyen teknoloji ekosisteminin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla AR-GE firmalarına geniş ve esnek çalışma imkanları sunarak, üretim prototipleme ve test süreçlerini destekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:03
        Samsun Teknopark çok yönlü hangarlarıyla AR-GE firmalarına geniş ve esnek çalışma imkanı sunuyor
        Samsun Teknopark bünyesinde yer alan hangar alanları, büyüyen teknoloji ekosisteminin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla AR-GE firmalarına geniş ve esnek çalışma imkanları sunarak, üretim prototipleme ve test süreçlerini destekliyor.

        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, her biri 1000 metrekare büyüklüğündeki 8 hangarın, teknoloji odaklı firmaların farklı ölçek ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde kullanılabildiği belirtildi.

        Geniş ve esnek kullanım imkanı sağlayan bu alanlar, firmaların üretim, prototipleme ve test süreçlerinde ihtiyaç duyduğu fiziksel altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

        Yüksek tavanlı ve geniş hacimli olarak tasarlanan hangarlar, makine-teçhizat, medikal, elektronik, savunma, tarım teknolojileri ve endüstriyel üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalara uygun çalışma ortamı sunuyor. Büyük ölçekli makinelerin kurulum, prototip geliştirme, test ve üretim hatlarının yerleşimi ile özel laboratuvar alanlarının oluşturulmasına imkan tanıyan yapılar, AR-GE süreçlerinde karşılaşılan alan kısıtlarını ortadan kaldırıyor.

        Samsun Teknopark yetkilileri, bu altyapı sayesinde mevcut firmaların büyüme ve ölçekleme süreçlerinin hızlanacağını, aynı zamanda yeni yatırımcılar için bölgenin cazip bir teknoloji üssü haline geleceğini belirtti. Teknoparkın sunduğu hangar kapasitesinin, Karadeniz Bölgesi'nde AR-GE faaliyetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

        Bu altyapı, hem mevcut firmaların gelişimini destekliyor hem de yeni yatırımcılar için bölgenin cazip bir teknoloji üssü haline gelmesine katkı sağlıyor.

