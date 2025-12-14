Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Cherif Ndiaye
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke
SAMSUN
