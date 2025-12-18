Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık projesi düzenlendi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 20:48
        Çarşamba'da teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık projesi düzenlendi
        Samsun’un Çarşamba ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencileri bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirdi.

        Yeşilay ve Çarşamba Gençlik Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda teknoloji bağımlılığının tanımı, belirtileri ve olası risklerine ilişkin sunum yapıldı.

        Etkinlik kapsamında yakantop, seksek ve misket gibi geleneksel sokak oyunları oynatılarak, öğrencilerin teknolojiden uzak zaman geçirmeleri teşvik edildi.

        Takım oyunlarıyla da iletişim, iş birliği ve empati becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

