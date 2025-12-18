Çarşamba'da teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık projesi düzenlendi

Takım oyunlarıyla da iletişim, iş birliği ve empati becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Etkinlik kapsamında yakantop, seksek ve misket gibi geleneksel sokak oyunları oynatılarak, öğrencilerin teknolojiden uzak zaman geçirmeleri teşvik edildi.

Yeşilay ve Çarşamba Gençlik Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda teknoloji bağımlılığının tanımı, belirtileri ve olası risklerine ilişkin sunum yapıldı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencileri bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirdi.

