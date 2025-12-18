Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu

        Samsun'da "Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:42
        Samsun'da "Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu
        Samsun'da "Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu.

        Samsun Ticaret İl Müdürlüğünce, İlkadım ilçesindeki Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun yanında bulunan ağaçlandırma alanında "Uluslararası Kooperatifler Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, kooperatiflerin toplumsal kalkınmada önemli role sahip olduğunu söyledi.

        Kooperatifçilik hareketinin güçlendirilmesi ve hayatlara dokunabilmesi için etkinlikler düzenlediklerini belirten Turpçu, bu kapsamda düzenlenen etkinlikte 350 fidanı toprakla buluşturduklarını anlattı.

        Okullarda tiyatro etkinliği yaptıklarını dile getiren Turpçu, "Çocuklarımıza kooperatifçilik kavramını, değerlerini ve ilkelerini, kooperatifçilik konusunun daha etkili şekilde öğrenilmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde hazırlanan ortak proje ile tiyatro oyunu hazırlanarak 25 Kasım-18 Aralık tarihlerinde, 19 seansta Vezirköprü, Çarşamba, Bafra ve Samsun merkez olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı sınıftaki 8 bin öğrencimizin gösterimine sunuldu." dedi.

        Programda konuşmaların ardından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

        Programa Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de katıldı.

