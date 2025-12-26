Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi

Samsun'da Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Mevlana Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlileri tarafından Aşr-ı Şerif, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu.

Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, "Rağbetimizin nelere olması gerektiği" konulu sohbet gerçekleştirdi.

Müftü Memiş, sohbetin ardından katılımcılarla dua etti.

Programa katılarak vatandaşların kandilini tebrik eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne ulaşmış bulunuyoruz. Bu gecenin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin kandili mübarek olsun." dedi.

Programın sonunda Bafra Belediyesi tarafından cami cemaatine ikramda bulunuldu.

- Havza

Regaip Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.