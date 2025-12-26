Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi

        Samsun'da Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:07 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Mevlana Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Din görevlileri tarafından Aşr-ı Şerif, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu.

        Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, "Rağbetimizin nelere olması gerektiği" konulu sohbet gerçekleştirdi.

        Müftü Memiş, sohbetin ardından katılımcılarla dua etti.

        Programa katılarak vatandaşların kandilini tebrik eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne ulaşmış bulunuyoruz. Bu gecenin ilçemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin kandili mübarek olsun." dedi.

        Programın sonunda Bafra Belediyesi tarafından cami cemaatine ikramda bulunuldu.

        - Havza

        Regaip Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

        Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, vatandaşların kandilini kutladı.

        - Vezirköprü

        Vezirköprü ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediyesi tarafından Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programın ardından Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik etti. Etkinlik sonunda Vezirköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Samsunspor'dan "Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği" iddiasıyla ilgili açık...
        Samsunspor'dan "Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği" iddiasıyla ilgili açık...
        Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi
        Samsun'da Regaip Kandili idrak edildi
        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'ten Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret
        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'ten Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret
        Kaçak midye avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin lira cez...
        Kaçak midye avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin lira cez...
        Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        OMÜ'de fen materyal sergisi
        OMÜ'de fen materyal sergisi