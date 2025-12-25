Kaçak midye avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin lira ceza kesildi
Samsun'da kaçak kum şırlanı (midye) avcılığı yaptığı dronla tespit edilen 6 kişiye 353 bin 440 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla Çarşamba ilçesi Yeşilırmak mevkisi deniz kıyısı ile ırmak içinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetim kapsamında kaçak kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen 7 tekne, 2 kamyonet ve 6 kişi tespit edildi.
Ekipler, 6 kişiye, Su Ürünleri Kanunu hükümleri kapsamında toplam 353 bin 440 lira idari ceza uyguladı.
