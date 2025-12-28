Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:43
        Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamında ekiplerce, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında toplam 14 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

        Gözaltına alının hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

