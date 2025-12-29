Havza'dan umreye gidecekler uğurlandı
Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.
Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.
Özel bir firmayla umreye gidecek 30 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.
Umre yolcuları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.