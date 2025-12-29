Havza'dan umreye gidecekler uğurlandı

Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 30 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Umre yolcuları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.