        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 18.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:24
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde ve üst aramalarında yapılan aramalarda 2 bin 276 sentetik ecza, 293 gram esrar, 13,59 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, ruhsatsız tüfekle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.



