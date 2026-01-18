Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sürüyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaybolan kişi için başlatılan arama çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Susuz Mahallesi'nde ikamet eden Serdar (60), dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

        Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Serdar'ın bulunmasına yönelik sürdürülen arama çalışmalarına, 32 jandarma personeli, 11 asayiş komando personeli, AFAD ve UMKE ekipleri ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ve vatandaşlar katılıyor.

        Dron ve iz takip köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Samsun'da kayıp şahıs için geniş çaplı arama çalışması
        Samsun'da kayıp şahıs için geniş çaplı arama çalışması
        Samsun'da 4 kişiyi silahla yaralayan kafe müdürü tutuklandı
        Samsun'da 4 kişiyi silahla yaralayan kafe müdürü tutuklandı
        Samsun'da dört ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Samsun'da dört ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
        Kafe müdürü müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanını silahla yaraladı
        Kafe müdürü müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanını silahla yaraladı
        Samsun'da fırında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı
        Samsun'da fırında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı
        Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı'na demirledi
        Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı'na demirledi