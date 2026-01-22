Habertürk
Habertürk
        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle okul çatısının bir bölümü yola düştü

        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle okul çatısının bir bölümü yola düştü

        Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:28
        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle okul çatısının bir bölümü yola düştü
        Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.

        Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

