        Samsun'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Samsun'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:59
        Samsun'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Şehit Pilot Ümit Özer Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ç'den haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım talep etti.


        İhbar üzerine adrese giderek eve giren Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mehmet Ç'yi hareketsiz yatarken buldu.


        Mehmet Ç'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

