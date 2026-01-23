Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        23.01.2026 - 11:35
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 272,11 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 423 sentetik ecza hapı, 14,14 gram esrar, 2,75 gram kokain, 3 esrarlı sigara, 5 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 400 lira ile 3 tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

        Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

