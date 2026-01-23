Samsun'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Umut Can Turan'ın kullandığı 55 APM 564 plakalı motosiklet, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bankette park halinde olan Azerbaycan plakalı 77-JE-821 tırın dorsesine arkadan çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü N.S, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

