Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Umut Can Turan'ın kullandığı 55 APM 564 plakalı motosiklet, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bankette park halinde olan Azerbaycan plakalı 77-JE-821 tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü N.S, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Kocaelispor maçıyla kötü gidişe "dur" demek istiyor
        Samsunspor, Kocaelispor maçıyla kötü gidişe "dur" demek istiyor
        Samsunspor yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak
        Samsunspor yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak
        Havza SYDV'den 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin liralık destek
        Havza SYDV'den 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin liralık destek
        Her 100 bebekten 5'i bu hastalıktan muzdarip Bebeklerde kasık fıtığının tek...
        Her 100 bebekten 5'i bu hastalıktan muzdarip Bebeklerde kasık fıtığının tek...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından bıçaklı yaralama soruşturmasına ilişkin...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından bıçaklı yaralama soruşturmasına ilişkin...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından 12 bıçak darbesiyle yaralama olayına açı...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından 12 bıçak darbesiyle yaralama olayına açı...