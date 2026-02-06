Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli M.S'nin (57) Ayvacık ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 60 tabanca fişeği ve 38 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

