Samsun'da 180 bin kaçak makaron ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bafra'da belirlenen iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 177 bin 600 boş, 2 bin 400 dolu makaron ile 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
