Samsun'da 180 bin kaçak makaron ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bafra'da belirlenen iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.



​Adreslerde yapılan aramada, 177 bin 600 boş, 2 bin 400 dolu makaron ile 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



​Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



