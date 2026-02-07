Habertürk
        Samsun'da 180 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Samsun'da 180 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:35
        Samsun'da 180 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        ​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bafra'da belirlenen iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

        ​Adreslerde yapılan aramada, 177 bin 600 boş, 2 bin 400 dolu makaron ile 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        ​Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

