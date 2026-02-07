Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra Belediyesi ramazan ayı etkinlik programını hazırladı

        Bafra Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programları ve kültürel etkinliklerle ilgili hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:15
        Bafra Belediyesi ramazan ayı etkinlik programını hazırladı
        Bafra Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programları ve kültürel etkinliklerle ilgili hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulacak "İftar ve Etkinlik Çadırı"nda 30 gün boyunca farklı programlar düzenlenecek.


        19 Şubat Perşembe günü başlayacak programlar kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ramazan sohbetleri, ilahi, ezgi, ney ve şiir dinletileri, tasavvuf müziği konserleri ve semazen gösterileri gerçekleştirilecek.

        Geleneksel Türk tiyatrosundan örneklerin de sergileneceği etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, meddah gösterileri, Nasrettin Hoca hikayeleri, kukla tiyatrosu ve mehteran takımı gösterileri yer alacak.


        Çocuklar için ise illüzyon, jonglör, akrobat ve ip cambazı gösterileri, yüz boyama ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

        Programlar kapsamında ayrıca Ömer Demirbağ, Zekeriya Efiloğlu, Nurullah Genç ve Senai Demirci gibi isimlerin katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

        Bafra'ya özgü asırlık geleneklerden biri olan "Selesepet Top Kandil" etkinliği ise 4 Mart Çarşamba günü özel programlarla kutlanacak. Kadir Gecesi için İlçe Müftülüğü koordinasyonunda özel bir program hazırlanacak.

        Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Sosyal Hizmetler müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerin detaylı takvimine, belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle vatandaşlarla buluşmayı hedeflediklerini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kuracağımız ramazan çadırımız ile bu ayın manevi derinliğini ve coşkusunu şehrimizde en içten şekilde hissedeceğiz. Hem gönül sofralarında buluşacak hem de çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

