        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun YEDAM'a 5 yılda 1081 kişi bağımlılıkla ilgili başvuru yaptı

        Samsun'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) 2020 yılından bu yana 1081 kişinin bağımlılıkla ilgili başvurduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:56
        Samsun YEDAM'a 5 yılda 1081 kişi bağımlılıkla ilgili başvuru yaptı
        Samsun'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) 2020 yılından bu yana 1081 kişinin bağımlılıkla ilgili başvurduğu bildirildi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, gazetecilere, son 5 yıldaki çalışmaları ile bu yıl hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        YEDAM'da hem önleyici hem de rehabilitasyon hizmeti verdiklerini belirten Güneş, "Bu yıl da faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Özellikle 2026 yılı için hazırladığımız bazı projelerimiz var. Öncelikli olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, bağımlılığa karşı sahada yürütmeyi planladığımız projemiz bulunuyor. İmzaların atılmasının ardından bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe ilçe çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


        YEDAM'de görevli sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen ise yoğun şekilde başvuruların devam ettiğini söyledi.

        Son 5 yıldaki çalışmaları hakkında bilgi veren Esen, "Samsun YEDAM, 2020 Eylül ayından itibaren hizmet vermeye devam etmektedir. Merkezimizde alkol, madde, kumar, internet ve sigara bağımlılığı alanlarında 12 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir." dedi.

        Samsun YEDAM'a bugüne kadar bağımlılık alanında 1081 danışanın başvurduğuna işaret eden Esen, "Danışanlarımızla görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Şimdiye kadar 5 bin 222 görüşme gerçekleştirildi. Danışanlarımızın yanı sıra aile görüşmeleri de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Yeşilay Spor Kulübü Başkan Vekili Efe Berkay Uzun ise spor alanında bağımlılıkla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

