Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra Belediye Başkanı Kılıç esnaf ziyaretinde bulundu

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Farklı mahalle ve caddelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde Kılıç, esnafın taleplerini dinleyerek belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

        Hizmetler hakkında vatandaşların görüşlerini alan Kılıç, yerel yönetim süreçlerinde istişare kültürüne önem verdiklerini belirtti.

        Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne değinen Kılıç, "Şehrimizin temel taşı olan esnafımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Bafra'yı ortak akılla büyütmek adına hemşehrilerimizin görüşleri bizim için önem arz ediyor. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde esnafımızın yanında olmaya ve sorunlarına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Bafra Belediyesi ramazan ayı etkinlik programını hazırladı
        Bafra Belediyesi ramazan ayı etkinlik programını hazırladı
        MMO Samsun Şubesi'nde yeni dönem
        MMO Samsun Şubesi'nde yeni dönem
        Yeşilay, 'sağlıklı toplum' amacıyla bağımlılıklarla mücadele ediyor
        Yeşilay, 'sağlıklı toplum' amacıyla bağımlılıklarla mücadele ediyor
        Samsun YEDAM'a 5 yılda 1081 kişi bağımlılıkla ilgili başvuru yaptı
        Samsun YEDAM'a 5 yılda 1081 kişi bağımlılıkla ilgili başvuru yaptı
        Mustafa Kemal Güneşdoğdu vefatının 10'uncu yılında OMÜ'de anıldı
        Mustafa Kemal Güneşdoğdu vefatının 10'uncu yılında OMÜ'de anıldı
        Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
        Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı