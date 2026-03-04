Canlı
        Mutluluğun Kanatları Derneği Hatay'da 350 aileye gıda yardımı yaptı

        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 350 aileye gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:24
        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 350 aileye gıda yardımında bulundu.

        Dernek tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamda 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 350 depremzede aileye gıda yardımı gerçekleştirildi.

        Dernek Başkanı Burcu Keskin, destekçilere teşekkür ederek, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Özellikle Hatay ilimizde depremzedelerin normal yaşamlarına dönmesi için devletimiz var gücü ile konutların yapımına devam ediyor. Ancak bu süreçte halen prefabrik yapılarda yaşayan binlerce insanımız var. Biz de onlara ramazan ayında destek olmak istedik." dedi.

        Bağışçıların destekleri ile alınan gıda kolilerinin prefabrik yapılarda oturan depremzedelere dağıtıldığını anlatan Keskin, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



