        Haberleri

        Bafra'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:55
        Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çocuklar ve aileleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sosyal belediyeciliğin önem taşıdığını belirten Kılıç, "Yetim gülerse dünya güler' şiarıyla hareket ederek, emanetimiz olan çocuklarımızın gönüllerine dokunmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Programa Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Samsun İHH Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı ve Bafra İHH temsilcisi İlyas Altuntaş da katıldı.

