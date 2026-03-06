Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.Ç. (50) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesti.
