        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:11
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.Ç. (50) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

