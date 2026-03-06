Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. (48) yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

