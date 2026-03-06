Canlı
        Havza'da dilencilik yapan kişinin üzerinde 1740 lira bulundu

        Havza'da dilencilik yapan kişinin üzerinde 1740 lira bulundu

        Samsun'un Havza ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinde 1740 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:43
        Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kevser Camisi önünde bir kadının dilencilik yaptığını tespit etti.

        Dilencilik yapan Y.B'yi zabıta bürosuna götüren ekipler, üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 1740 lira buldu.

        Bulunan paraya kamuya devredilmek üzere el konulurken, Y.B'ye Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

        Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferini kimsenin sömürmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, "Halkımızdan ricamız, yardımlarını gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara, güvenilir kanallar aracılığıyla ulaştırmalarıdır." ifadesine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

