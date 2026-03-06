Samsun'da 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

