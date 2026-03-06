Samsun'da aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı
Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 19 ayrı suçtan toplam 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.
JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.
Samsun'a getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
