        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:49
        Samsun'da aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.


        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 19 ayrı suçtan toplam 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.

        JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

        Samsun'a getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

