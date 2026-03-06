Canik'te kadınlara yönelik mesleki eğitim ile seminer ve konferanslar sürüyor

Samsun'un Canik ilçesinde kadınlara yönelik mesleki eğitimler ile seminer ve konferansların devam ettiği bildirildi.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz uygulamalı meslekli eğitim programlarını sürdürdüklerini belirtti.





Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda gerçekleştirilen eğitim, seminer ve konferans programlarına kadınların ilgiyle katıldığını aktaran Sandıkçı, ilçe genelinde yeni hanım konaklarını hizmete sunduklarını vurguladı.





Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda kuaförlükten aşçılığa, biçki dikişten cilt bakımına kadar 38 alanda ücretsiz mesleki eğitim ile seminer ve konferans programlarıyla kadınları bir araya getirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Sandıkçı, şunları kaydetti:





"Hanım kardeşlerimiz uygulamalı mesleki eğitimlerimize, seminer ve konferans programlarımıza ilgiyle katılıyor. Eğitim sürecini tamamlayan ve mesleki sertifikalarını alan kursiyerlerimiz meslek hayatına başlıyor, kimi kursiyerlerimiz ise kendi işletmelerini açıyor. Canik'imizde mesleki istihdam seferberliğimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kadın istihdamına yönelik yeni projeleri ve eğitim programlarını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz."







