        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Farklı ülkelerden OMÜ'ye gelen öğrenciler iftar sofrasında buluştu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen iftar programında üniversite yöneticileri, idari personel ve yabancı öğrenciler aynı sofrada bir araya geldi.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:25
        Farklı ülkelerden OMÜ'ye gelen öğrenciler iftar sofrasında buluştu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen iftar programında üniversite yöneticileri, idari personel ve yabancı öğrenciler aynı sofrada bir araya geldi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Samsun'da öğrenim gören Türkiye burslusu öğrenciler için düzenlenen programa OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Türkiye Bursları Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Yener Aksoy ile üniversitenin idari personeli ile farklı ülkelerden gelen öğrenciler katıldı.

        Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedilmesi amacıyla düzenlenen programda öğrenciler ile üniversite yöneticileri aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptı.


        Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya geldiği buluşma, kültürel etkileşimin güçlenmesine ve öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında samimi sohbetlerin gerçekleşmesine vesile oldu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

