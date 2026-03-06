Canlı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da iftar programında konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, "Kanunlarımızı aileyi, annemizi, babamızı, çocuğumuzu ve büyüklerimizi korumak üzere hazırlayacağız. Kendimizi geleceğe böyle hazırlayacağız." dedi.

        Giriş: 06.03.2026 - 21:28
        Topsakal, partisinin Samsun İl Başkanlığınca Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.


        İlyas Topsakal burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce Türkiye'nin, dünyadaki Türklerin ve Müslümanların gelecekte çok zor durumda kalmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

        Rusya, Ukrayna, İran, Suriye, Irak ve Libya'yı etkileyen savaşlara dikkati çeken Topsakal, "Dünya, bir savaşın, güvensizliğin, karmaşanın ve istikrarsızlığın içinde. İnsanın güvenliği olmadan paranın, malın, mülkün hiçbir kıymeti yok. Bir ay önce Dubai, Dakar ve Doha'ya gidenler şimdi o güzel şehirlerin yerle bir olduğunu görecek." diye konuştu.

        İran'da 45 milyon Türk'ün yaşadığını vurgulayan Topsakal, İran'ın Anadolu'dan önce Türk devletlerinin kurulduğu coğrafya olduğunu belirtti.

        Devlet ve hükümetler güçlü olmayınca insanların kaçmak durumunda kaldığını dile getiren Topsakal, "Büyüklerimizin, 10 yıl evvel bizi düşünerek sistem değiştirmelerinin kıymetini şimdi anlıyoruz. Bugün kolay karar alma mekanizması olmadan bir hükümetle böyle olaylara girdiğimizi bir düşünün." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin 20 yıl önce askeri gücünün sınırlı olduğunu öne süren Topsakal, şöyle devam etti:

        "Ne Hava Kuvvetlerimiz ne Deniz Kuvvetlerimiz, ne siber teknolojimiz, ne karada savaşacak ordumuzun teknolojik güvenliği... Hiçbir şey yoktu. Bizim iman gücümüz vardı. Biz hiçbir şey olmadan da kazanmış, devletler kurmuş bir milletiz ama artık savaşlar öyle yapılmıyor. Artık insanlar sizinle yüz yüze gelmiyor. Uzaktan sizi bombalıyor, gidiyorlar. Çocuklarınızı, kadınlarınızı, kızlarınızı öldürüyorlar, namusunuzu, paranızı, topraklarınızı alıyorlar ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. "

        Topsakal, siyasette aileyi korumanın önemli olduğunun altını çizerek, "Kanunlarımızı aileyi, annemizi, babamızı, çocuğumuzu ve büyüklerimizi korumak üzere hazırlayacağız. Kendimizi geleceğe böyle hazırlayacağız. İnşallah ülkemizin geleceği aydınlık olur. Dünyanın bu sıkıntılı halinde bizler güvenlik, esenlik ve huzur içinde yaşarız." diye konuştu.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise her zaman milletin yanında, gönüllerin bir olduğu büyük ailede aynı hedef için yürümeye devam edeceklerini söyledi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril ise gazilere verdiği desteklerden dolayı Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'e plaket takdim etti.

        Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler ve partililer katıldı.



