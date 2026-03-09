Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsunspor'dan Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki:

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Samsunspor, karşılaşmasındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:02
        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol adına keyifli geçmesi beklenen geceye bir kez daha tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu belirtildi.

        Samsunsporlu futbolcuların sahada ortaya koyduğu emek ve mücadelenin görmezden gelindiği vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

        "Karşılaşmanın henüz başlangıç bölümünde Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi'nin, futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Bir diğer pozisyonda ise Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Ne yazık ki Türk futbolunda bu tür müdahalelerin görmezden gelinmesi ya da yeterli şekilde cezalandırılmaması, futbolun adalet duygusuna ciddi zarar vermektedir."

        Fenerbahçe'nin attığı gol öncesinde ofsayt olduğu öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rakip takımın attığı gollerle ilgili kamuoyunda oluşan ofsayt tartışmaları da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başka başlıktır. Öte yandan müsabakanın son dakikalarında, Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın bulunduğu bölgeye yönelik olarak bazı rakip taraftarlar tarafından ağır küfürler edilmiş, saldırı girişiminde bulunulmuş ve yaralama amacı taşıyan yabancı maddeler atılmıştır. Bu tür davranışların münferit kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması, yaşananların ciddiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Futbolun ruhuna ve spor ahlakına aykırı bu eylemlerin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Samsunspor camiası olarak her sezon benzer tartışmaların yaşanmasından ve sahada verilen emeğin bu şekilde gölgelenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isteriz."

        Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun, hem müsabakada yaşanan hakem kararları hem de tribünlerde gerçekleşen olaylarla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve sorumlular hakkında gereken adımları atmaya davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

